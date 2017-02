Pärnu haigla juht Urmas Sule: haigla töötajad aitasid mind vabast tahtest

Pärnu haigla juht Urmas Sule ütleb vastuseks tänases Postimehes ilmunud kriitikale, et haigla tehnilised töötajad pole tema kodus käinud töid tegemas sunnitööorjadena, vaid vabatahtlikult. Pärnu Haigla nõukogu ei kiirusta kedagi hukka mõistma enne asjaolude väljaselgitamist, kuid murelikuks muudavad ilmnenud lood nõukogu esimeest küll.

Postimehe anonüümseks jääda soovinud allika sõnul on mitmed haiglatöötajad käinud haigla juhatuse esimehe Urmas Sule kodus tegemas vajalikke majapidamistöid — näiteks elektritöid, vahendas ERRi uudisteportaal.

“Aktuaalne kaamera” küsis Sule käest, kas tema kodus on käinud näiteks elektrik midagi parandamas ja palka saanud haiglast.

“Sellistele küsimustele on raske vastata, kui ma hakkan välja võtma, kes kus kelle juures käinud on, siis ma ütlen, minu jaoks need inimesed, kes on aidanud mind, kui on mingi tehniline probleem olnud, seda probleemi lahendada, need haiglas töötavad inimesed on olemas ja nad on aidanud seda mitte sunniorjatööna, vaid minu arvates vabast tahtest,” vastas Sule.

Sule täpsustas, et raha nad selle eest saanud ei ole.

Teine täna lehes avaldatud seik puudutab laoarvestuse puudujääki. Nimelt avastas haigla majandusmaterjalide laost puudujäägi, mis Postimehe andmetel oli kokku 36 000 eurot, Urmas Sule sõnul aga 28 000 eurot. Haigla juhatus ei pöördunud aga toona politsei poole, varguse tekkinud kahju kirjutati kuludesse.

“Sellises olukorras on iseenest mõistetav küsida õiguslikku arvamust, et kuidas sellises olukorras toimetada. Õigusliku arvamuse kohaselt juhatus otsustas mitte algatada menetlustoiminguid, pidasime seda perspektiivituks,” kommenteeris Sule.