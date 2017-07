Pärnu abilinnapea noortele peale kukkunud puuoksast: remmelgas võibki ise murduda, antud puu enam ohuallikas pole

Pärnu abilinnapea Meelis Kukk ütles eile noori tõsiselt vigastanud puuoksa kohta, et tegu on väga kahetsusväärse juhtumiga, ent remmelgas võibki oma hapruse tõttu ise murduda.

Kuke sõnul korraldas ta täna hommikul eilse õnnetuse tõttu erakorralise koosoleku majandusosakonna juhataja ja haldusteenuste juhiga. "Haldusteenuste juhtivtöötaja käis kohapeal ja välise vaatluse põhjal seal küll midagi järeldada ei saa, et see puu seal ohuallikas võiks olla," ütles Kukk. Ta seab kahtluse alla, kas remmelgas oma hapruse tõttu üldse linnahaljastusse sobib.

Eesti arboristide ühingu esimehe Piia Kivisilla sõnul aga sobib remmelgas linnapilti oma haprusest hoolimata. "Ta on väga ilus ja vastupidav puu," ütles Kivisild, et puu peab keskkonna saastele väga hästi vastu ja on ilmastikukindel. Samas on Kivisilla sõnul mõned remmelga sordid tõesti haprad.

Lõigatud remmelga puhul peab arboristi sõnul jälgima,kui suureks lastakse vesivõsudel kasvada. "See ongi sama puudujääk, mis hakkab tulevikus ka olema, et kui üks kord puud hooldatakse, peab seda puud hooldama järjepidevalt, mitte ei saa riik öelda, et nüüd meil enam ei ole raha," ütles Kivisild. Sääraste õnnetuste ärahoidmiseks on puid vaja tema sõnul hooldada üle aasta või tihedaminigi.

Abilinnapea sõnul on Pärnus rahvarohkemates kohtades puud korrapäraselt üle vaadatud, kuid pole kindel, kas iga puuni jõutud on. Rannapark ja linnavalitsuse kõrval olevad kesklinnapargid on tema sõnul üle vaadatud küll.

"Vähemalt 40 puud oleme maha võtnud ja okste saagimisi tehakse ka. Seda tööd tehakse kogu aeg," ütles Kukk.

Kuke sõnul tehakse nüüd kiire ülevaatus Vallikäärus ja Rannapargis ja vastavalt selle tulemustele tuleb hakata taotlema lubasid muinsuskaitselt ja keskkonnaametilt. "Eelnevast kogemusest - see protsess ladusalt ei lähe. Iga puu on elusolend ja iga puu on hinnas," ütles ta.

Kannatanutes turvatunde tagamiseks tulebki Kuke sõnul vaadata, mis need võimalikud ohuallikad on ja siis vastavalt ohtlike puid korrigeerida kas okste piiramisega või täiesti maha võtta. "See on vaevaline ja kooskõlastusterohke protsess, ent inimesed on kõige tähtsamad," ütles Kukk ja lisas, et kannatanutele läheb täna haiglasse külla linnaarst, et nende seisund üle vaadata.

Eile enne kella 15 kukkus Pärnus Vallikäärus noortekambale peale remmelga küljest murdunud suur puuoks, mis ühte noormeest ja neidu tõsisemalt vigastas. Kohal käisid ka päästjad, kes veendusid, et puu on nüüd ohutu ja lahkusid.