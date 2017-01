Parlamendisaadik selgitab: fraktsioon ei toeta Valdo Randperet tema töösse suhtumise pärast - ta puudub tihti, on Eestist eemal

Esmaspäevasel Reformierakonna fraktsiooni koosolekul jäi üks aseesimeestest valimata, sest värske erakonnajuhi Hanno Pevkuri esitatud Valdo Randpere kandidatuur ei saanud vajalikku toetust. Randpere sõnul on tüliõunaks tema toetus Hanno Pevkurile, fraktsioonikaaslane Terje Trei heidab Randperele ette tema töösse suhtumist.

Reformierakonna fraktsioonil on kaks aseesimeest, üks neist on Maris Lauri ja teine koht on täitmata. Nii asuti sel esmaspäeval valima fraktsioonile uut aseesimeest. Reformierakonna sisevalimistel esimehe kohast ilma jäänud Kristen Michal ei soovinud aseesimehe kohta.

Seejärel esitas fraktsiooni esimees Hanno Pevkur aseesimehekandidaadiks Valdo Randpere, kes Reformierakonna esimehe valimiste kampaania ajal läks esimehekandidaadi Kristen Michali leerist üle Hanno Pevkuri toetajate sekka. Randpere sõnul veenis Pevkuri kampaania teda rohkem ning ta toetab põhimõtet, et erakonnas tuleb otsuseid teha juhatuses, mitte tagatoas.

Olgu tegemist jutuga tagatubadest või milleski muus, Randpere fraktsioonikaaslaste toetust aseesimehe kohale ei saanud. Randpere hinnangul polnud vastuseisu põhjus tema isik, vaid toetus Pevkurile. Näiteks oldi pahased Delfile antud intervjuu tõttu, milles Randpere teatas toetusest Pevkurile ja kritiseeris erakonna tagatubasid.

Loe veel

Fraktsioonikaaslane Terje Trei sõnul ei toetanud Reformierakonna fraktsioon Valdo Randperet aseesimehena tema töösse suhtumise pärast. Nimelt on Randpere ka varem olnud fraktsiooni aseesimees ning teda on ka varem välja vahetatud. Viimati paar kuud tagasi. "Nii olulisel kohal ei saa olla inimene, kellel pole fraktsioonikaaslaste usaldust. Ta puudub tihti. On Eestist eemal. Nii ei saa fraktsiooni juhtida. Kõik muud põhjendused on Randpere isiklik mõtlemine," kommenteeris Trei Delfile.

"Muidugi ei olnud teda ka eelmisel nädalal ja ehk ta ei teagi, et fraktsioon töötab ühiselt ja esimehe valimised on juba minevik. Hanno Pevkurit tema arvamusavaldus ei toeta. Ei toeta ka erakonda. Ta võiks olla pisut enesekriitilisem. Enamus fraktsioonist ei toetanud teda ning seda ei ole mõtet siduda erakonna esimehe valimistega. Tööle tuleb hakata," lisas Trei. Lisaks on tänases Eesti Päevalehes välja toodud, kuidas kaks aastat tagasi oli Randpere fraktsiooni asejuhi valimise ajal Tais.

Suurem osa fraktsiooni liikmeid jäid esmaspäevasel Randpere üle hääletamisel erapooletuks. Kuna fraktsiooni aseesimehel oleks aga vaja selget toetust, siis jäi Randpere valimata. Millal valimised uuesti toimuvad, pole praegu veel teada.

Loe Reformierakonna sisetülist pikemat lugu SIIT.