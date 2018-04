Parlamendiliikmed soovivad 1. oktoobril (Andrus Ansipi sünnipäeval) hakata tähistama omavalitsuspäeva

Täna tuli riigikogu täiskogu istungil lugemisele pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise eelnõu, millega tahavad kõik parlamendi fraktsioonid 1. oktoobri muuta riiklikuks tähtpäevaks - omavalitsuspäevaks. Oktoobri esimene päev on ühtlasi ka Andrus Ansipi, pikaajalise Tartu linnapea ja nüüdse tipmise euroametniku sünnipäev.

Eelnõu algatasid Keskerakonna fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon ning Eesti Vabaerakonna fraktsioon.

Seletuskirjas märgitakse, et eelnõu eesmärk on luua õiguslik alus omavalitsuse kui põhiseadusliku institutsiooni väärikaks märkimiseks Eesti riigi loomisel ning taastamisel ja arendamisel. Omavalitsuspäev oleks ühelt poolt tunnustuseks omavalitsuste senisele ajaloole ja tegevusele. Teisalt oleks see võimaluseks omavalitsuse olemust, probleeme ja tegevust paremini tutvustada, et efektiivsemalt kaasata kogu ühiskonda nii praeguste kui tulevaste väljakutsete lahendamisse.