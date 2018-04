Parima koduveini- ja siidri konkursile laekus 141 jooki

Tänavu asub parima koduveini ja -siidri tiitli nimel võistlustulle 63 hobipruulijat, kes saatsid konkursile kokku 141 võistlusjooki.

Konkursitööd läbivad neli eelvooru; võitjad kuulutatakse välja 6.-7. juulini toimuval Eesti Väikepruulijate Festivalil.

Kaheksandat korda toimuva konkursi korraldaja, Valgejõe Veinivilla perenaine ja Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige Tiina Kuuler tundis suurt heameelt, et tänavu laekus konkursile varasema aastaga võrreldes 41 jooki rohkem.

“Erilise üllatuse pakkusid sel aastal siidrid, mida tuli varasema 5-9 asemel tänavu konkursile koguni 17. Samuti oli üllatav see, et 63-st hobitegijast pooled olid täiesti uued osalejad, mis näitab selgelt, et kodune veini- ja siidritegu on Eestis üha populaarsemaks muutunud,” kirjeldas Kuuler.

Ühtekokku laekus tänavusele konkursile jooke 12 maakonnast. Kõige enam saadet võistlustöid Tallinnast (41) ja Harjumaalt (22), samas tuli palju jooke ka Läänemaalt (14), Pärnumaalt (14) ja Võrumaalt (11). Mullu laekus konkursile täpselt 100 võistlusjooki.

“Sarnaselt varasemate aastatega on tänavu konkursile laekunud jookide peamised toorained sõstrad (eriti mustsõstrad) ja õunad ning mõni üksik rabarberivein või muu toorainega vein nende seas,” märkis Kuuler. “Kui vaadata seda, mida inimesed ise oma veinide peale kirjutanud on, võib tänasel konkursil kohata kõige enam poolmagusaid veine - kuiva veini ja dessertveini on seekord oodatust vähem.”