PARIM ÄRATUSKÕNE? Õndsat hommikuund nautinud mehele teatati 193 165 euro suurusest lotovõidust

Bingo loto jackpoti võitja polnud kuulnudki oma võidust, kuni Eesti Loto talle ühel argihommikul helistas. Unesegaduses mees võttis telefonitoru vastu ning tal läks tükk aega, et mõista: ta on võitnud 193 165 eurot.

Hommikune telefonikõne hiiglasuurest lotovõidust võib enamik inimesi panna kulmu kergitama: on see unes või ilmsi, ega pole tegu tüngakõnega?

Üks kahest 26. aprilli Bingo loto jackpoti võitjast ei teadnud oma võidust midagi, kuni Eesti Loto talle ühel argihommikul helistas.

Mehel oli puhkus ning ta magas veel parasjagu, mistõttu võttis pisut aega, enne kui mees toibus ja mõistis, et tegu polegi unenäoga. Ja et tal on päriselt üks juba unustatud Bingo pilet, millel on 193 165 euro suurune võit!

"Igatahes nüüd on võit vormistatud ja õnnelik mees saab tasuda oma eluasemelaenu ning ehk veel midagi toredat või kasulikku rahaga ette võtta!" teatas Bingo loto oma Facebooki kontol.