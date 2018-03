PARDAKAAMERA VIDEO ja FOTOD | Vaata juhikohalt, kuidas Tartu südalinnas sireenide huilates alarmsõitu teinud politseiauto avariisse sattus

Kokkupõrge erasõidukiga leidis aset Tasku keskuse ees ristmikul.

Täna hommikul pärast kella üheksat sai politsei teate, et Tartus Narva maanteel baaris vajavad meedikud abi agressiivse joobes 35-aastase mehega, kes oli ilmselt kukkunud ja viga saanud. Kiirabile appi läinud patrullpolitseinike suhtes oli mees jätkuvalt agressiivne ning märatsev mees otsustati kiiremas korras viia arestimajja. Politseinike ja mehe enda turvalisuse tagamiseks kasutati tema peal ka käeraudu ja ta kinnitati turvavööga patrullauto tagumisele istmele.

Alarmsõidul suunaga Narva maanteelt kesklinna suunas juhtus Riia ja Turu tänava ristmikul liiklusõnnetus. Esialgsetel andmetel ei andnud sõiduauto Audi vilkurite ja sireeniga armsõitu teinud politseisõidukile Škoda Superb teed ning sõitis sellele küljelt sisse. Politseisõiduki tagaistmel olnud turvavööga kinnitatud mees, keda arestimajja viidi, sai põrutada. Ta viidi tervisekontrolliks traumapunkti. Keegi teine viga ei saanud.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Künter Pedosk ütles, et kõikidel liiklejatel on kohustus alarmsõidukile teed anda ja alarmsõidukil, kes sõidab vilkuritega, on samas kohustus tagada sellisel sõidul ohutus. „Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse uurimises, kuid esialgu võib üheks peamiseks põhjuseks arvata tähelepanematust. Audijuht selgitas sündmuskohal, et ta ei märganud lähenevat politseisõidukit teda pimestanud päikese tõttu,“ ütles operatiivjuht.

Delfi lugeja