Paras segadus: kas 25 000 eurot maksnud grafitit ikkagi ei pesta linnahalli seintelt maha?

Muinsuskaitseamet väljastas 23. oktoobril Tallinna Linnahalli AS-le märgukirja, kus seisis, et 1. novembriks peab olema linnahalli fassaadile ebaseaduslikult joonistatud seinamaaling puhastatud. Puhastustööd aga jätkunud ei ole ja maaling on jätkuvalt fassaadil.

Tallinna Linnahalli AS-i nõukogu liikme Kaia Jäppinen ütles 25. oktoobril Delfile, et linnahallil on plaanis puhastustööde tähtaja osas pikendust paluda.

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie tõdes, et Jäppinen pole ametilt tähtaja pikendamist palunud. "Kaia Jäppinen on küll teavitanud meediat oma plaanidest, kuid muinsuskaitseametile pole sellesisuslist taotlust laekunud," möönis Raie. Ta lisas, et viimane kohtumine Jäppineniga leidis aset 23. oktoobril. "Loodame, et hoone omanikul Tallinna linnal ja selle valdajal Tallinna Linnahalli AS-il on siiski tahet ja võimekust oma vara eest hoolitseda ja meile antakse ka peatselt oma plaanidest teada," lisas Raie.

Jäppinen ütles eile Delfile, et plaanib taotleda puhastustööde tähtaja edasilükkamist kevadesse öeldes, et praegused ilmastikuolud pesemist ei soosi. "Mõistlik oleks seinamaaling ja teised kritseldused pesta kevadel kõik koos. Maja fassaad peab puhas olema 1. juunil 2018," sõnab Jäppinen. Ta lisas, et teavitab ka lähiajal ka muinsuskaitseametit linnahalli plaanidest.

Linnahalli loo esimene peatükk: kuidas kõik algas?

Käesoleva aasta märtsis tutvustas Märt Sults Tallinna Linnahalli AS nõukogu liikmena koosolekul projekti "Peegelpilt vanalinnast". Projekti sisuks oli linnahalli fassaadi puhastamine senistest kritseldustest ja selle asemel katta sein maalinguga linna siluetist. Eesmärgiks parandada linnahalli ilmet eesistumise ajal. Muinsuskaitseamet aga ei andnud luba kaitse all olevat objekti värvida.

Muinsuskaitseameti loast hoolimata maalisid septembri alguses Tallinna kunstigümnaasiumi noored ja Piradose tänavakunstnikud riigikogu liikme ja keskerakondlase Märt Sultsi eestvedamisel linnahalli fassaadile graafilise maalingu. Muinsuskaitseamet käskis aga tegevuse lõpetada.

Piradose tänavakunstnikud algatasid rahvahääletuse, et maalingu tegemist jätkata - jäänud oli veel umbes kolmandik. Nad said vajaminevad allkirjad kokku ja esitasid need riigikogule, sealt aga positiivset vastukaja Piradosele ei tulnud. Nad väljendasid pahameelt ka oma blogis:

Üle tuhande inimese annab 85 tunniga digiallkirjad, et Linnahalli seinamaalingud saaksid lõpuni viidud ja säiliksid kuni tehakse remont või midagigi selle suure kolliga seal mere kaldal aga teha ei saa midagi. Riigikogu ei saa Muinsuskaitseametiga kokkuleppele?!

Segadus rahaasjadega

Küsimusele, kust tuli vajaminev raha seinamaalingu teostamiseks, vastab Sults, et asjaosaliste taskutest. "Ühendasime sõpruskonnas - Märts Sults, Pirados Studios, Pirados Brand - jõud ja kokkuvõttes ei ole tegu nii suure summaga," ütles Sults toona Delfile. Siis aga ilmnes tõik: Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasa nõunik Priit Simson ütles, et linn eraldas Tallinna kunstigümnaasiumi noorte graafilise disaini projekti jaoks linnahalli juures 15 000 eurot.

Lisaks esitas Märt Sults tänavu märtsis Tallinna Linnahalli AS-i nõukogule avalduse, et viimane toetaks supergraafika projekti 10 000 euroga. Nõukogu koosolek, millel osalesid esimees Meelis Pai ning liikmed Märt Sults ja Rostisav Troškov, otsustas, et sellisele üritusele võib linnahalli eelarvest raha anda küll, ent mitte rohkem kui 10 000 eurot.

Kokku andis Tallinna linn Sultsi ebaseadusliku projekti "Peegelpilt vanalinnast" jaoks 25 000 eurot.

Pärast segaste rahaasjade avalikuks tulemist, 16. septembril teatas Märt Sults, et astub Tallinna Linnahalli AS-i nõukogust tagasi. Nii Sults kui Aas möönsid ühiselt, et Sultsi jätkamine nõukogus võib tekkinud olukorras teha Linnahalli projekti tervikuna haavatavaks.

Linnahalli fassaadilt pestakse seinamaaling maha

25. septembril alustati seinamaalingu eemaldamisega. Hinnanguliselt kolm nädalat kestvad puhastustööd võttis ette SodaBlast OÜ, kelle kodulehel oleva hinnakirja alusel maksab pinna puhastamine grafitist kaks eurot ruutmeetri kohta. Kuna linnahalli fassaadi puhastamiseks kasutati kombineeritud meetodit: puhastamine vee ja puhastusvahendiga ning vajadusel ka klaasipuruga, et eemaldada kruntvärv, siis on puhastamine ka natuke kallim. Tallinna Linnahalli AS-i nõukogu liige Anu Hallik-Jürgenstein ütles toona Delfile, et tema andmetel maksab puhastamine 2-4 eurot ruutmeetri kohta. Kunstnikud jõudsid täis joonistada ligikaudu 1500 eurot ehk siis pidanuks puhastustöödele kuluma umbes 6000 eurot. Hallik-Jürgensteini pidanuks puhastuse eest tasuma Tallinna Linnahalli AS.

25. septembril algasid puhastustööd. Foto: Hendrik Osula

12. oktoobril teatas PRDS Eesti OÜ juhatuse liige Rene Leet, et puhastamine peatati. Tallinna Linnahalli AS-i nõukogu liige Kaia Jäppinen sai puhastustööde peatamisest teada ajakirjanikult. Küll aga ütles ta, et Piradosel oli puhastustööde lõpetamiseks kõik õigused, kuna nemad tasuvad maalingu eemaldamise eest.

Veidi aja pärast, olles Leetiga suhelnud, tõdes Jäppinen, et kuna puhastustööde tähtaeg on 29. oktoobril ja olukord ei ole veel aegkriitiline on aega leida sobiv lahendus. "Kohtume Leetiga järgmisel nädalal (oktoobri kolmandal nädalal - toim) ja püüame leida parima võimaliku lahenduse," lausus Jäppinen.

Muinsuskaitseamet väljastas 23. oktoobril Tallinna Linnahalli AS-le märgukirja, kus seisis, et ebaseaduslik seinamaaling peab olema puhastatud hiljemalt 1. novembriks.

Oktoobri lõpupäevil aga tekkisid fassaadi puhastatud osadele ebatsensuursed kujutised. "Võime seinamaalingu puhtaks pesta, aga paraku näitab praktika, et pind kaetakse uuesti ebasündsate joonistustega. Samas on see surnud ring ilmselt kuni hoone rekonstrueerimiseni, mis algab kas 2019. aasta lõpus või 2020. aasta alguses. Kuni selle ajani ilmselt jäämegi hoonet maksumaksja arvelt puhatama," ütles Jäppinen toona Delfile. Ta tõdes, et linnahall taotleb puhastustööde tähtaja pikendust.

Pildil linnahalli fassaad 24. oktoobril. Foto: Andres Putting