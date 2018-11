Pankrotistunud Narva Aleksandri kirik ärkab uuele elule

Narva Aleksandri kiriku taasavamist tähistatakse nelja kontserdiga 13.-16. novembrini, kus esinevad Moskva Novaja Opera sopran Natalia Kreslina, The Pocket Symphony of Sankt Peterburg, kammerkoor Collegium Musicale, pianist Kalle Randalu ning Eesti Rahvusmeeskoor ja Eesti Politsei ja Piirivalve Puhkpilliorkester.

Ainulaadse videokunsti ja kontsertkeskkonna loomise üle on rõõmus ka peapiiskop Urmas Viilmaa. “Võiks öelda, et see lahendus on täiesti uus tase kogu Eesti ja ehk ka Euroopa kontekstis,” ütleb ta.

Narva Aleksandri Kirik on juba teine hoone Narvas, mis tõuseb tuhast ja saab uue hingamise kultuuri võõrustajana. Legendaarne Kreenholmi manufaktuur on end viimase aasta jooksul tõestanud ideaalse kontserdipaigana. Sama helge saatus ootab ees ka Aleksandri kirikut, kus omal ajal pidasid jumalateenistust justnimelt Kreenholmi luterlastest töölised.