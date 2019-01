Pane tähele: täna lähevad maanteed jäässe, politsei kutsub ettevaatusele

Teeolud Eestis on lumised ning politsei palub juhtidel varuda sihtpunkti jõudmiseks aega, vältida võimalusel möödasõite ning kindlasti hoida pikivahet. Pikivahe annab juhile võimaluse ootamatu situatsiooni korral õigeaegselt reageerida, rõhutab politsei pressiteenistus.

Kuidas paras pikivahe ära tunda? Kui suudad välja lugeda eesliikuva auto registreerimisnumbri, on vahemaa ohtlikult lühike. Arvesta ka tavapärasest suurema ajakuluga ning planeeri oma sõidud vastavalt.

Varahommikul on teeolud maanteedel vahelduvad, teatab maanteeamet. Eelkõige Põhja- ja Kesk-Eestis on teekatted jätkuvas sajus kõikjal lumised, Eesti lääneosas on sadu läinud üle vihmaks ning suuremad teed soolamärjad või märjad ning valdavalt puhtad. Ida-Virumaal on tuisku. Lääne pool sajab enamasti vihma, ida pool lörtsi ja lund. Tihe sajuala katab hommikul Eesti läänepoolse osa ning liigub aeglaselt ida poole.

Ilmaprognoosi kohaselt jätkub päeval pilves ja sajune ilm. Keskpäevaks läheb sadu kõikjal valdavalt üle vihmaks ja lörtsiks ning pärastlõunal lääne poolt alates järk-järgult lakkab, kuid võib ennem jällegi lumeks üle minna. "Laialdaselt on jäidet," hoiatavad ka maanteeameti asjatundjad.