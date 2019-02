Pane tähele! Olulisi teavitusi saab nüüdsest lugeda otse Eesti.ee postkastist

Eesti.ee juhi Raimo Reimani sõnul on portaali postkastiteenus vajalik ning igal aastal liitub teenusega tuhandeid inimesi. „Täna kasutab portaali teavituse edastamiseks üle 30 asutuse, kuid nende hulk suureneb, sest selline lahendus on ressursisäästlik. E-riigi edendajatena soovime tulevikus jõuda nii kaugele, et inimene saab võimalikult palju infot ühest kohast ühe sisselogimise abil,“ märkis Reiman.

Portaali postkasti teavituse muudatused mõjutavad neid inimesi, kes on suunanud oma @eesti.ee aadressi isiklikule meiliaadressile. Kui inimene ei ole @eesti.ee aadressi suunanud, siis ei saa asutused talle dokumente ja teavitusi saata ning seetõttu ei jää neid ka riigiportaali postkasti. Sellise topelt teavitamise eesmärk on säilitada inimeste jaoks oluline info ka juhul, kui suunatud e-posti aadress ei ole enam kasutusel või teavitus on kustutatud. Postkasti jäävad teavitused, mis on saadetud pärast 18. veebruari 2019.

Portaali kaudu jõuab igal aastal inimesteni ca miljon teavitust, kokku 30 asutuselt. Näiteks saadavad eesti.ee kaudu ametlikke kirju maksu- ja tolliamet, haigekassa, kaitseliit, kaitseressursside amet, maanteeamet, politsei- ja piirivalveamet, erinevad ministeeriumid, riigikohus, töötukassa ja kohtutäiturid.

Veebruari seisuga on oma @eesti.ee aadressi suunanud isiklikule e-posti aadressile üle 77 000 ettevõtja ja 365 000 eraisiku.