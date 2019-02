Pane tähele: ennelõunal sajab lund ja tuiskab, teedel on paiguti jäidet

Kohati on jäidet. Pärastlõunal sajuhood harvenevad ja tekib udu. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s, pärastlõunal nõrgeneb.

Teekatted on põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt soolaniisked või lumised. "Teetemperatuurid on miinuspoolel, mistõttu võib teedel paiguti esineda ka kiilasjääd. Teedel on libeduse oht," hoiatab maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus.

Politsei palub juhtidel varuda sihtpunkti jõudmiseks aega, vältida võimalusel möödasõite ning kindlasti hoida pikivahet. Pikivahe annab juhile võimaluse ootamatu situatsiooni korral õigeaegselt reageerida.