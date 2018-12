Palve: aidake leida Austraalias kaduma läinud Eesti mees!

Kahjuks ei läinud maakera kuklapoolel asjad nii, nagu plaanis oli, ning nüüd on Mait kadunud. "Abipalve! Kõik, kes on Austraalias või kelle tuttavaid on seal kandis. Tere, mul pole kuskile enam pöörduda ja oleme murest murtud. Mu vend läks suve lõpus Austraaliasse ja kõik ei läinud nii nagu pidi. Nüüdseks pole mina temast kuulnud natuke üle kuu aja. Ja viimati nähti teda umbes 2 nädalat tagasi Sydney West piirkonnas, Blacktownis.

Kui keegi teab, kedagi, kes teab kedagi, kes on temaga kokku puutunud, siis andke palun märku.

Venna nimi on Mait, 27 aastane, pikka kasvu.

Viimane info, et paiknes kuskil 2h rongisõidu kaugusel Sydneyst.

Lisan pildi ka, ja aitäh abi eest!

Info palun postkast v numbrile +358406328660"