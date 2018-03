Palo vastuseks Kaljulaidi kriitikale e-riigi vanamoodsuse kohta: jah, saab paremini

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo möönas, et president Kersti Kaljulaiu kriitika e-riigi kasutajaliideste vanamoodsuses kohta pole vale. Samas kinnitas ta, et töö süsteemide arendamiseks käib täie hooga.

"Eelmise aasta märtsis võtsime vastu määruse, et instantsidel peab olema vastutaja, kes jälgib, millised e-teenused vajavad arendamist. Ei saa olla ühte superinimest, kes teab kõike. Vastused on jaotatud ministeeriumite vahel ja ma tõesti loodan, et presidendi etteheide pole enam relevantne mõne aasta pärast," sõnas Palo valitsuse pressikonverentsil.

Minister oli nõus, et selles vallas saab ka paremini. "Pea kõik riiklikud teenused on kättesaadavad internetist, aga edaspidi võiks olla nii, et poleks vaja teha klikki lapse sünni, lapsetoetuse, ja lasteaiajärjekorda tõttu eraldi. Et piisaks vaid ühest klikist, nagu eeltäidetud tuludeklaratsiooni puhul. Töö on hetkel väga intensiivne".

Ministri sõnul on ettevõtjate poolsest bürokraatia vähendamise soovidest 80 protsenti täidetud. "Töö sellega ei lõppe ilmselt kunagi, palju on veel teha".

Katkend presidendi kõnest 24.02 ERM-is:

"Lihtsast, selgest ja ettearvatavalt käituvast riigist oleme alles kaugel ja vahest isegi viimase aastaga eemaldunud. Lihtsust, selgust ja nullbürokraatiat oleme lubanud, aga segadust pakkunud. Ma ei räägi ainult maksudest, vaid ka masinast. E-riigi kasutajaliidesed – mis kodaniku jaoks ju ongi see riigi nägu, mis tema poole pööratud – on tihti lubamatult vanamoodsad, ebaloogilised, pikatoimelised.

Loe veel

E-riigi süda tuksub veel kaunis kenasti, aga kasutajale nähtav kohmakus ennustab, et suurema tähelepanuta e-riigi arendamisele hääbub ükskord ka selle tuum."