Palo: miks ei võiks EASi turismiosakonna viia Pärnusse?

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles täna valitsuse pressikonverentsil, et tema toetab mõtet viia rohkem riigiasutusi pealinnast välja. Näiteks leidis ta, et mõned Ettevõtluse Arendamise SA (EAS) mõned osakonnad võiksid Tallinnast lahkuda.

EASil on tema sõnul praegu Tartus paarkümmend kontrolli ja menetlustega tegelevat ametnikku. Palo arvates võiks viia pealinnast sinna veel umbes 30 töökohta.

Samuti leidis ta, et EASi turismiosakonna puhul on täiesti mõeldav, et viia see osakond Pärnusse. "Seal on Pärnu kolledž, kus õpetatakse turismi," selgitas Palo asukohavalikut.

Rahandusminister Sven Sester ütles, et asju ei tule teha mitte tegemise, vaid resultaadi jaoks. "Kaasnema peab mingi mõju," ütles Sester.

Ta kiitis maksu- ja tolliameti reformi, kus vähemate inimestega tehakse ära rohkem tööd, sealhulgas jagades kompetentse üksustesse, mis asuvad Eesti erinevates kohtades. Tema sõnul ei tohiks olla eesmärgiks üksnes mingi asutuse pealinnast väljaviimine.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on suund võetud, et teha maakondasid ja maakonnakeskuseid tugevamaks. Ta kritiseeris üht Postimehes ilmunud artiklit, kus oli välja toodud, milliste asutuste mis kohtadesse kolimist kaaluti. "Võin öelda, et see oli kõige esialgsem dokument, see on tundmatuseni muutunud," ütles Ratas.

Teatud asutused võiks tema sõnul Tallinnast välja viia. Valitsuskabinet arutas seda mõne aja eest, uus arutelu toimub lähinädalatel. "Ühte võin öelda, haridus- ja teadusministeeriumi tagasi Tallinnasse tooma ei hakata," kinnitas Ratas.

Valitsus arutab praegu võimalusi, kuidas viia sadu töökohtasid Tallinnast välja. Kui välja arvata otsus viia Sisekaitseakadeemia Narva, pole ühtegi teist otsust veel tehtud.