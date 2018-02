Palo kaitseb Ossinovskit: päris riigimehed tunneb ära sageli alles aastate pärast ja tagantjärele

Sotsiaaldemokraat Urve Palo kaitses erakonna esimees Jevgeni Ossinovskit kriitika eest.

"Mul on väga kahju näha, et järjest enam loeb poliitikas meedia vahendusel tekkinud kuvand, millel ei pruugi olla tegelikkusega mingit pistmist ja järjest vähem loevad tegelikud teod," kirjutas Palo sotsiaalmeedias.

"Päris riigimehed tunneb ära sageli alles aastate pärast ja tagantjärele, sest ühiskonnas kivistunud seisukohtade lahti kangutamine, muutuste ellukutsumine ja uute ideede väljapakkumine on harva alguses populaarne. Hindan väga Jevgeni Ossinovski julgust olla Eesti tegelike probleemide eestkōneleja ja neile lahenduste pakkuja. See, kui me sellist käitumist tauniksime ja karistaksime, oleks väga kurb," leidis Palo.

"Õnneks on Sotsiaaldemokraatlik Erakond pika vaatega erakond. See tähendab, et me tahame ühiskonda tuua positiivseid muutusi isegi siis, kui see lühiajaliselt meie populaarsusele vastu töötab. Jevgenil on erakonnaliikmete tugev toetus. Tunnen teda, kui riigimeest, kel on lisaks teravale mōistusele ka süda ōige koha peal. Just selline peabki minu silmis olema üks erakonna esimees."