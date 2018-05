Paljud kehtetute sertifikaatidega ID-kaardi kasutajad ei pruugi sellest teada, sest ei saa teavitust kätte

Paljud turvanõuetele mittevastava ID-kaardi kasutajad ei ole PPA saadetud personaalset teavitust saanud, kuna nende eesti.ee e-postiaadress ei ole edasi suunatud.

Tänase seisuga on Eestis kasutusel pea 12 500 turvanõuetele mittevastavat ID-kaarti, mille sertifikaadid tunnistatakse alates 1. juunist kehtetuks.

Kehtetute sertifikaatidega ID-kaarti ei saa enam elektrooniliselt kasutada ning e-teenustesse sisenemiseks või digiallkirja andmiseks tuleb taotleda kas uus kaart või kasutada mobiil-ID-d. Riik vahetab garantiikorras välja kõik turvanõuetele mitte vastavad ID-kaardid, mille kehtivusaeg on pikem kui kolm kuud alates dokumendi taotluse esitamisest.

Turvanõuetele ei vasta need ID-kaardid ja elamisloakaardid, mis on välja antud enne 2014. aasta oktoobrit ning mida on uuendatud kaarditootja rakenduse kaudu Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses. ID-kaardi tootja ei järginud kõiki turvanõudeid ja genereeris osadel ID-kaartidel privaatvõtmed väljaspool kiipi. Väljaspool kiipi võtmete genereerimine annab võtmete genereerijale võimaluse kasutada ID-kaarti füüsiliselt kaarti omamata ja PIN-koodi teadmata. Selle riski maandamiseks tunnistab PPA nende kaartide sertifikaadid kehtetuks.