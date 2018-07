Paljassaare laudteel jalutades võib sattuda alasti päevitajate otsa

Pärnu linna pressiesindaja sõnul on alasti päevitamine Pärnu ajalooline traditsioon. On aga ainult naisteala ja meestel alasti päevitamise võimalus puudub. Tegemist on ka siin lihtsalt traditsiooni austamisega, mitte seaduse järgimisega.

"Kellelegi me läbipääsu mööda mere äärt seaduse järgi keelata ei saa. Palume kõigi mõistvat suhtumist, et selline ala meil Pärnus on. Meil on ilusti sildid väljas. Ma arvan, et see siiski on nii, et mehed saavad aru, mis ala see on sel viisil siltidega ära märgistatud," ütles Pärnu linna pressiesindaja Delfile.

Narva-Jõesuus asub ainus ametlik nudistide rand, kus oodatakse nii naisi kui mehi. "Nudistide rand jääb veidi linnapiiridest välja ja on 400 meetrise rannaribaga, kuhu mahub päevitama ligi 50 alastikultuuri harrastajat," kinnitab linna esindaja.