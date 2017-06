Paldiski maantee remmelga raieluba jääb kehtima

Keskkonnaministeeriumi hinnangul ei vasta Haabersti ristmiku rekonstrueerimistööde piirkonnas kasvav hõberemmelgas riikliku kaitse alla võtmise eeldustele ja kõiki asjaolusid arvesse võttes puudub alus Tallinna Keskkonnaameti poolt väljastatud raieloa menetluse uuendamiseks.

"Linnaruumi kavandamisel ja kõikide ehitiste projekteerimisel kaalutakse Tallinna linnas kõiki keskkonnaaspekte ning püütakse leida tasakaal looduse ja tehiskeskkonna vahel. Ühtegi puud, sõltumata selle väärtusklassist, ei võeta Tallinnas maha ilma põhjuseta," vahendas Tallinna Linna pressiesindaja ja lisas, et Tallinna Linn ei leidnud ühtegi tehnilist lahendust, kuidas remmelgat oleks võinud säilitada.

Tallinna linn on võtnud vastu otsuse rekonstrueerida Haabersti ristmik, eesmärgiga suurendada läbilaskevõimet ja vähendada liiklusummikuid. Haabersti ristmiku rekonstrueerimiseks on Tallinna Linnaplaneerimise Amet väljastanud ehitusloa.

Tallinna Kommunaalamet on viinud läbi riigihanke ehitusloaga antud õiguse realiseerimiseks ja riigihanke tulemusena on edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmitud hankeleping ning alustatud ristmiku rekonstrueerimist.

Remmelga ümber on juba kolmandat nädalat loodusekaitsjad, kes valvad puud ööpäeva ringselt. Nad leiavad, et remmelgat ei tohiks maha võtta, sest remmelga vanuseks on hinnatud üle saja aasta ja puu otsas leiduvad linnupesad. Eelmisel nädalal kohal käinud keskkonnainspektsioon kinnitas, et puu otsas on üks pesa koos varesepojaga ja soovitas puu maha võtmist edasi lükata hetkeni, kui vares saab lennata ja pesast lahkuda. Loodusekaitsjatel endal oli ka oma plaan olemas, kuidas remmelgat kaitsta, aga Tallinna linn ei leidnud, et seda oleks võimalik rakendada.