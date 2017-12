Paks lumevaip on jätnud elektrita sadu majapidamisi üle Eesti

Delfile on kirjutanud mitmed murelikud lugejad, kes on jäänud elektrita. Elektrilevi pressiesindaja Peeter Liiki sõnul on üle Eesti väiksemates kohtades ilmast tulenevaid elektrikatkestusi, kuid rikete eemaldamisega tegeletakse.

"Näiteks Kostiveres ja Raasikul ei ole juba kaks tundi elektrit," kirjutab lugeja. Elektrilevi veebilehel olevalt katkestuste kaardilt on näha, et Kostiveres ja Raasikul on tõesti rikkelised katkestused. Kostiveres veidi üle viiesaja majapidamise, Raasikul on aga ligi seitsesada elamut elektrita.

Liiki sõnul on lumesadu tõesti mõnes kohas üle Eesti põhjustanud elektrikatkestusi. "On üksikuid kohti Eestis, mis tõesti on elektrita, sest paksu lumekatte all murdunud puud on langenud liinidele," tõdeb Liik.