Pakkige diplomaadikohver: seks ning alkohol on saatnud suursaadikuid koju varemgi

Varem, 2006. aastal, kutsuti ennetähtaegselt tagasi Eesti suursaadik Rootsis Jüri Kahn, sest ta rikkus töödistsipliini ning saatkonna rahaasjades valitses segadus. Välisministeeriumis kehtestatud sisekorra järgi peab suursaadik asukohamaalt lahkudes küsima luba ministeeriumi kantslerilt ning teavitama asukohamaa ministeeriumi. Kahn polnud seda teinud ning jäi Tallinnas vahele, kui ta parkis auto välisministeeriumi taha parklasse. Tema juhitud diplomaatilises korpuses valitses rahaasjades segadus - näiteks ostis Kahn mööblit, kuid puudusid vastavad tšekid.

Pole üllatus, et diplomaatiline puutumatus aitab peita diplomaatidel nii mõnegi patu. Kuigi avalikkusele teadaolevalt on Eesti esindajad välismaal suutnud vältida tõsisemaid korrarikkumisi, siis on nad saanud ohtralt parkimistrahve. Kui saadikud jätavad oma trahvid maksmata, leiavad nad tee Islandi väljakule, kus nad kaovad öhe.

Eestist saadetakse ära joogimehed

2009. aastal tegi ilma Vene konsul-nõunik Sergei Suhharev, keda märgati joobununa stripiklubi ees istumas diplomaatilise numbrimärgiga auto rooli. Kui politsei kohale jõudis, oli diplomaat juba lahkunud, kuid mõne tunni pärast peeti ta kinni Narva linnas kummalisi manöövreid tehes. Patrull peatas auto, kuid diplomaat esitas puutumatus tõendava dokumendi. Päeva vältel peeti Suhharevit kinni neljal korral, kusjuures korra kriimustas ta oma autoga kohalt võttes politseisõidukit ning teisel korral oleks alla ajanud teda peatanud politseiniku. Nädal hiljem oli saadik Eestist lahkunud.

Lõunanaabrite suursaadik Richards Muciņš peatati 2007. aastal Lasnamäe kanalis kinni kahepromillise joobega. Mees sõitis diplomaatilise numbrimärgiga autoga vastasuunavööndis. Läti kutsus purjutanud suursaadiku koju.

Diplomaat-orjapidaja

2014. aastal süüdistas Soome meedia ka Eestis suursaadiku funktsiooni täitvat Datin Seri Blance Olberyt oma lapsehoidja halvas kohtlemises. Nimelt väitis saadiku juures lapsehoidjana töötanud naine, et tema tööpäevad kestsid igapäevaselt kella seitsmest hommikul õhtul kümneni ning tema töökohustuste hulka kuulus nii koristamine ja kokkamine ning diplomaat olevat lubanud oma lastel Filipiinidelt pärit abilist lüüa. Asja uurimine lõpetati diplomaatilise puutumatuse tõttu, vahendas toona Õhtuleht.