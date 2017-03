Pakirobotid soovitakse lasta tänavale jalakäijate kõrvale ilma saatjata

Keskerakonna fraktsioon andis täna sisse eelnõu, mis lubaks väikestel ja aeglastel robotliikuritel liigelda koos jalakäijatega tänaval ning seda ilma saatjata.

Eelnõu sisseandja Erki Savisaar sõnas, et eelnõuga muudetakse liiklusseadust ning reguleeritakse osaliselt või täielikult automaatselt ehk vahetu juhi sekkumiseta liikuvad sõidukid.

Nende all ei mõisteta veel isesõitvaid autosid. „Eesti on alati püüdnud olla teistest riikidest sammukene ees innovatiivsete lahenduste kasutamisel ning seadusandjatel tuleb kahtlemata arenguga kaasas käija,“ põhjendas Savisaar eelnõu esitamist.

Robotliikuritega on enim kokku puutunud tõenäoliselt Mustamäe elanikud, kelle seas liiguvad pakirobotid juba aastaid. Seni on aga olnud vajalik inimese juuresolek. „Meie riigis arendatud ja toodetud pakirobotite puhul on tegemist tehnoloogiaga, mis on maailmas juba praegu suunanäitajaks. Võib üpris kindel, et robotitega seonduv on meie tulevik,“ leidis Savisaar, kes ka ise pakirobotite valmistajat külastas. Riigikogulase arvates on tulevikus võimalik robotliikureid ka muul otstarbel kasutada kui vaid pakkide vedamiseks. Näiteks pole riigikogulase arvates tulevikus välistatud nende kasutamine korrakaitses.

Savisaare sõnul on kindlasti oluline tagada inimeste turvalisus ning seetõttu veendus ta ka kohapeal selles, et oht uue tehnoloogia kasutuselevõtuks on minimaalne. „Robotliikuri maksimaalseks kiiruseks saab olla kuni kuus kilomeetrit tunnis. Robot tajub kaamerate ja sensorite abil ohtu kiiremini, kui seda teeb inimene ning on kindlasti ohutum kui näiteks kiiremini sõitev jalgrattur või rulluisutaja,“ selgitas Savisaar. Ta lisas, et liikureid on katsetatud Eestis juba enam kui 30000 kilomeetrit ning ohtlikke momente ei ole tekkinud.

Kuigi sarnaste sõidukite, näiteks elektriliste ratastoolide, tasakaaluliikuri, jalgratta või elektrirula puhul kindlustust ei nõuta, tõdes Savisaar, et pakirobotilt seda siiski nõutakse. „Kuna tegemist on inimeste jaoks uue ja suhteliselt tundmatu tehnoloogiaga, on robotliikuri puhul vajalik ka kindlustus,“ kinnitas Savisaar.

Robotliikurite eelnõu anti sisse riigikogulaste poolt ning sellele andsid allkirja kõigi fraktsioonide esindajad. Robotliikur on ratastel või muul veermikul maapinnaga kontaktis liikuv osaliselt või täielikult automaatne või kaugjuhitav sõiduk, mis kasutab ümbritseva keskkonna kohta teabe saamiseks andureid, kaameraid või muid seadmeid ja, saadud teavet kasutades, on suuteline liikuma osaliselt või täielikult juhi kontrollita ning mille valmistajakiirus ei ületa kuut kilomeetrit tunnis.