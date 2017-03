Pai eitab süüdistusi: "Mina pole ühtegi lepingut allkirjastanud!"

Salme kultuurikeskuse kunstiline juht Meelis Pai ütleb, et ei tea küll sisekontrollist suurt midagi, kuid pakub välja oma teooria sellest, mis võis pealtnäha segadust tekitada.

Tänases Eesti Päevalehes ütles Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas, et seoses Meelis Pai kahtlase töölepinguga linnahalli kunstilise juhi kohale tuleks kriitiliselt üle vaadata ka linna teised seosed Paiga.

„Arvestades linnahallis juhtunut, on usalduse küsimus Pai puhul kindlasti päevakorras ja linnaosavanemal tasuks pöörata lisatähelepanu ka sellele, mis toimub Salme kultuurikeskuses,” sõnas Aas.

Pai töötab Salme kultuurikeskuse kunstilise juhina.

Et Salme kultuurikeskus allub Põhja-Tallinna linnavalitsusele, võttis täna sõna ka linnaosavanem Raimond Kaljulaid. Linnavalitsuse teatel pöördus Kaljulaid aasta alguses linna sisekontrolöri poole, et uuritaks Pai juhitava lasteteatri projektiga seotud tellimusi ja sõlmitud lepinguid.

Kaljulaidi sõnul sai uurimine alguse Salmes tegutseva lasteteatri mullu aasta lõpus lavale toodud lasteetenduse piletitulu prognoosi mitte täitumisest. Tekkinud miinus tuli katta Salme kultuurikeskuse eelarvest, teatas linnaosa.

Meelis Pai ütleb, et sai uurimisest teada alles täna, kui Raimond Kaljulaid talle helistas ja sellest mõne sõnaga rääkis. "Ma ei saa üldse aru, millest räägitakse," ütleb Pai esiti.

Seejärel tekib tal siiski teooria. Pai sõnul võib süüdi olla ebamõistlik tuluprognoos, kuid kes prognoosi tegi, ta ei tea. "Üle-eelmisel aastal korraldasime jõuluetenduse. Piletitulu prognoos oli 30 000 eurot, teenisime 80 000 eurot," meenutab Pai. "Eelmisel aastal - ma ei tea, kes pani tuluprognoosiks 100 000, aga teenisime 80 000 eurot."

Pai sõnul on ebaselge, miks kahtlustatakse just teda, kui linnaosavalitsuse silma jäid kahtlased lepingud. "Mina ei ole ühtegi lepingut allkirjastanud!" ütleb Pai. "Mina olen kunstiline juht. Olen soovitanud lavastajaid, näitlejaid."

Pai ütleb, et talle tundub, et teda kiusatakse, kuigi talle on tundunud, et tema suhted Põhja-Tallinnaga on neutraalsed. "Ma ei ole nendega suhelnud," tõdeb Pai.

Põhja-Tallinna linnaosavalitsus keeldus täna Delfile Meelis Paiga sõlmitud töölepingut näitamast. "Olukorras, kus sisekontroll viib läbi auditi, ei tohi avalikustada sellega seotud dokumente," selgitas linnaosa avalike suhete nõunik Maksim Rogalski.