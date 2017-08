Pahatahtlikkus? Elva seikluspargi õhusõidutrossilt leiti lõikejäljed

Pühapäeval teatati politseile, et Elva seikluspargis on püütud läbi lõigata õhusõidutross, mis töökorras olles peaks lubama vabalanguses õhusõitu 800 meetrit.

Reede õhtul avastasid seikluspargi töötajad trossil vigastuse ja laupäeva hommikul teatasid sotsiaalmeedias, et õhusõidurada on ajutiselt suletud. Seikluspargi juhataja Madis Bachmanni sõnul on õhusõit üle Verevi järve seikluspargis kõige atraktiivsem atraktsioon ja külastajate seas väga populaarne. Ometi võis trossi vigastuse põhjal arvata, et keegi on seda pahatahtlikult nüsinud.

Bachmanni sõnul avastati trossile tehtud sisselõiked regulaarse hooldustöö käigus. "Külastajate turvalisus on meie jaoks kõige tähtsam. Pargi turvalisuse kontroll kuulub instruktorite igapäevaste töökohustuste hulka ning seega on välistatud, et sisselõiked trossile oleksid tekkinud trossi ebanormaalse kulumise tõttu," ütles Bachmann. "Kaldume arvama, et tegu on pahatahtlik."

Lõuna prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkeviciuse sõnul väärib tunnustust, et selliseid hooldustöid seiklusparkides tehakse ja võimalikke vigu avastatakse enne, kui need potentsiaalse kurvema tagajärjeni viivad. "Kellegi soov trossi lõikamisega nalja või kurja teha võib halvemal juhul kellegi teise jaoks traagiliselt lõppeda," ütles Sinkevicius.

Täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust. Säärase kuriteo eest saab süüdimõistmise korral karistuseks mõista kuni viieaastase reaalse vangistuse.