Pagulasena Eestisse saabunut süüdistatakse vägistamises ja tapmisega ähvardamises

Täna kell 10 algas Haapsalu kohtumajas kohtuprotsess pagulasena Süüriast Eestisse saabunud 27-aastase Samer Khtabi üle.

Kannatanu kaitseks on kohtupidamine kuulutatud kinniseks, prokurör on Indrek Kalda, süüdistatava kaitsja on vandeadvokaat Janek Valdma, vahendas Lääne Elu.

„Esitatud on süüdistus kehalises väärkohtlemises, vägistamises ja tapmisega ähvardamises,” ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Rainhold.

Mullu 30. detsembril lepiti prokuröriga kokku tingimisi aasta ja kahe kuu pikkuses vanglakaristuses.

Tegemist on esimese juhtumiga, kus süüdistatavaks on välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel Eestisse saabunud inimene.