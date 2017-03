Pagulased lahkuvad Eestist? Välismaal viibib praegugi veerandsada Eestisse paigutatud sõjapõgenikku

Euroopa Liidu rändekava alusel Eestisse paigutatud sõjapõgenikest on väidetavalt siiani lõplikult lahkunud vaid üks, ent kindlalt seda väita ei saa, kuna pagulastel on õigus pikalt välismaal viibida. Paljud seda võimalust ka kasutavad.

Eestisse saabus esmaspäeval kolm pagulasperet ning koos sellega on Eesti vastu võtnud 120 sõjapõgenikku.

Jaanuaris lahkus siit Iraagist pärit mees, kelle pere elab Eestis edasi. Mees ise läks tagasi kodumaale. Siiani on sotsiaalministeerium kinnitanud, et rohkem lahkujaid pole. Delfi andmetel olla siiski põgenikke, kes viibivad välismaal juba pikemat aega ega pruugi Eestisse naasta.

Koheldakse võrdselt teiste elanikega

Ministeeriumi sotsiaalvaldkonna nõunik Kaisa Üprus-Tali ütleb Delfile, et Eestisse saabunud rahvusvahelise kaitse saajatel on samad õigused ja kohustused, mis igal Eesti alalisel elanikul. "See tähendab, et kõiki koheldakse võrdselt. Praegu on Eestist ära reisil suurusjärgus 25 inimest, kellest mitte keegi ei ole ületanud lubatud eemal viibimise aega. Reisiplaanid on inimeste eraelu ning seda ei pea kooskõlastama."

Eestisse saabunud pagulastel on õigus 180 päeva jooksul viibida 90 päeva Eestist eemal.

Kui mõneks ajaks lahkutakse, kas tõesti ei pea kedagi (tugiisik, mõni riigiastutus) sellest üldse teavitama? Üprus-Tali kinnitab, et reisimisest ja soovist näiteks sugulastele külla minna ei pea teavitama. "Üldiselt on tugiisikud kursis, sest teevad oma klientidega tihedalt koostööd, kuid nõuet reisiplaanidest teada anda ei ole."

Ta sõnab, et reisil olevate inimeste arvu puhul räägitakse suurusjärgust mitte konkreetsematest numbritest, kuna inimesed liiguvad pidevalt. "Samas on oluline, et nad ka reisimise ajal tagaksid oma kohustustega tegelemise – näiteks eluruumi eest üüri tasumine ja muu sellise." Nõuniku kinnitusel pole ükski sõjapõgenik olnud Eestist ära kauem kui kuu.

Probleemid perevägivallaga

Põgenike kohanemisega seotud probleemid on viimasel ajal fookuses vägivallajuhtumite tõttu. Mullu novembris vahistati Haapsalus elava Süüria perekonna perepea, kes väidetavalt ähvardas oma naise ära tappa. Ta on siiani vahi all ning kohus arutab juhtumit kevade teises pooles. Eelmisel nädalal aga võeti vahi alla Tallinnas Lasnamäel elanud Süüria põgenik, keda kahtlustatakse oma abikaasa süütamises.

Üprus-Tali ütleb, et tugiisikutele ja teistele spetsialistidele korraldatakse koolitusi, muuhulgas traumajärgse stressi ning lähisuhtevägivalla varaste märkide ära tundmise ja neile reageerimise teemal.