Päewaleht nelikute sünnist 1930. aastal: harukordne sündmus on kihama pannud kogu ümbruse, katsikuliste rida ei taha lõppeda

Eelmisel pühapäeval sündisid Tallinnas üle väga pika aja nelikud. Eelmisest korrast on nii kaua aega möödas, et seda ei kajasta statistika, ega oska midagi kosta arstid. Kindel võib aja olla selles, et nelikud sündisid kahe maailmailmasõja vahel Lääne-Virumaal Roela kandis.

Sündmust kajastas 1930. aasta 21. jaanuaril toonane Päewaleht oma loos "Harukordselt lasterohke sünnitus Roelas". "Naine kinkis mehele kaks poega ja kaks tütart. Ema ja lapsed kõige parema tervise juures", seisis lehes.

Juba toona oldi mures, et kauaks eestaste sugu üldse maa peal püsib. "Meie päevil, mil üldiselt kurdetakse, et Eesti rahvast ähvardab väljasuremise hädaoht alatise ja järjekindla sündivuse vähenemise näol, on rohkem kui rõõmustavad need juhtumid, mil küllatulev kurg oma suures helduses kingib mõnele abielupaarile kaksikud. Hiljuti, 11. jaanuaril sünnitas aga Roela vallas 32-aastane Amanda nelikud!" Lapsed kaalusid sündides 7-18 naela.

"Laste ema, priske ja energiaküllane taluperenaine tunneb ennast olevat täie jõu ja tervise juures. Möödunud nädala lõpul tahtis ta koguni harilike perenaisetööde juurde asuda. Loomulikult ei lubatud seda aga teha," kirjutas ajaleht.

"Laste isa on väga rõõmus. Harukordne sündmus on kihama pannud kogu ümbruse. Katsikule tulijate rida ei taha kuidagi lõppeda. Eks igaüks, kelles vähegi uudishimu, tahab näha nelikuid. Seda ju alati ei sünni," seisis lehes.

Mitmike sündivus on viimaste aastate jooksul tasapisi kasvanud. Selle aasta esimese kuue kuuga sündis näiteks Ida-Tallinna Keskhaiglas rekordilised 55 paari kaksikuid ning läinud kuul pärast nelja-aastast pausi taas kolmikud. Pühapäeval sündinud nelikud eostati loomulikul teel. Emale, kellel oli juba kolm last, sündis nüüd veel neli tütart. Haiglast öeldi Delfile, et laste ja ema tervis on hea.