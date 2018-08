Päevalehtede juhtkirjad on "Eesti 200" osas skeptilised: sündimata erakond tuleb hulga lahtiste küsimustega ega kipu neile vastamagi

Päevaleht kirjutab juhtkirjas: veel sündimata erakond tuleb poliitikaturule suure hulga vastamata küsimustega ja ega nad ise tühimikku just täitma ei kipu.

Meil on teada mõned nimed, kes julgevad avalikult oma nägu näidata. Aga ülejäänud? Miskipärast varjavad nad end kiivalt ja niisamuti hoitakse suu lukus metseenide teemal.

On ikka pehmelt öeldes kummaline küll, kui läbipaistvat poliitikat lubav tulevane erakond ei näe probleemi anonüümsete annetuste vastuvõtmises.

ekraanitõmmis

Õhtuleht on juhtkirjas kübeke positiivsem ja leiab, et "Eesti 200" otsust moodustada erakond ja söösta valimisvõitlusse tuleb tervitada.

Ent enne, kui valija Eesti 200-le oma hääle andmist kaaluda saab, tuleb MTÜ praegu paarisajane liikmeskond kasvatada vähemalt 500 peale, leida valimiskampaania tarvis finantsi ja endi seast esimees ja/või peaministrikandidaat.

Paraku on ühenduse prominentsemad liikmed ridamisi teatanud, et neil puudub liidriambitsioon. Veelgi enam – ettepanekud reformida riigikogu selliselt, et see polekski saadikutele põhitöö, viitavad, et täiskohaga poliitikuks saada tahtjaid selles seltskonnas eriti ei olegi.

ekraanitõmmis

Postimees leiab juhtkirjas, et "Eesti 200" on praegusel kujul liiga abstraktne, et nendesse uskumist praegusel ajal õigustada.