Päevalehe ja Postimehe juhtkirjad on EKRE programmi suhtes ülikriitilised

"EKRE nädalavahetusel avaldatud valimisprogramm trumpab kindlalt üle peaaegu kõik varasemad katteta lubadused. Ühest küljest lubatakse Eesti riigieelarve suurimaid tuluallikaid ulatuslikult vähendada, teisest küljest kõvasti suurendada pensione, toetusi, riiklikke investeeringuid, regionaalseid toetusi jne," vahendab Päevaleht. "Andke EKRE-le võim ja selleks ajaks, kui sajad miljonid tahavad hakata Aafrikast Eestisse marssima, on Eesti nii vaene, et nad pööravad ümber. Probleem lahendatud."

Postimehe paberlehes aga viidatakse juhtkirjas Arteris ilmunud intervjuule Mihhail Lotmaniga, kus viimane märkis, et traditsiooniline poliitika on küll suurel määral pankrotistunud, kuid nn populistlikel liikumistel pole mingeid uusi ideid, vaid kõik on juba emba-kumba, kas Natsi-Saksamaal või Nõukogude Liidus ära proovitud ja seal halvasti lõppenud. "Ja kui uurida EKRE värsket programmi ja selle enim tähelepanu pälvinud punkte, siis tuleb kohe meelde, et veel mitte kaua aega tagasi müttas Eesti poliitikas siinsete populistide kroonimata kuningas, kelle protežeed praegu Eestit ja selle pealinna valitsevad," tuuakse juhtkirjas võrdlus.

EKRE programmiga saab tutvuda SIIN.