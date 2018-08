PÄEVA NUNNUHETK | Autoga teele jäänud inimesed tänavad neid abistanud remonditöökoda: nad olid ainukesed, kes olid nõus kohe aitama

Sotsiaalmeedias levib postitus, mille autor tänab südamest autoremonditöökoja töötajaid, kes teda, tema kaaslast, kolme koera ja sülelast lootusetust olukorrast päästsid.

"Tänan südamest firma Raunex autoremondi töötajaid, kes kuumal suvepäeval meie autot remontisid. Vahetult enne Pärnut tabas meie autot rike, mis edasisõitu enam ei võimaldanud," kirjutab abisaanu ja lisab, et päris mitmes firmas pakuti neile aega alles kuhugi tulevikku.

"Nemad olid ainukesed, kes meie häda nähes oli nõus kohe aitama. Autos oli peale kahe naise kolm koera ja väike rinnalaps. Kahjuks on teada ainult ühe mehe nimi, Artjom. Esimene kes meile lootust andis, et kõik korda saab oli suur, pruuni T-särgiga mees. Tema leidis ka meie autole varujupi, milleta me edasi poleks saanud sõita. Suur suur tänu remonditöö tegijatele. Samuti suur tänu, et lubati meil kontoriruumis väikese beebiga oodata. Neid mehi soovitame soojalt," on abisaaja tänulik.