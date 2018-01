Paeti sõnul on Venemaa ise suhted lääneriikidega pingeliseks muutnud

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet ütles Venemaa välisministri Sergei Lavrovi tänaseid väljaütlemisi kommenteerides, et Venemaa on ise suhted lääneriikidega pingeliseks muutnud.

"Paraku pole selles retoorikas midagi uut ja põhjuse midagi teha või mitte teha leiab alati," ütles Paet Delfile. "Venemaa on piirilepete sõlmimiseks ja ratifitseerimiseks kogu aeg rääkinud "suhete õigest atmosfäärist", mis pole mingi kokkuleppimise objekt, vaid on elementaarne, et riigid pürgivad vähemalt normaalsete suhete poole," lisas ta.

"Kokku sai lepitud, et Eesti ja Vene parlament viivad ratifitseerimise läbi enamvähem samas tempos. Selles on Eesti riigikogu oma head tahet näidanud, viies läbi ratifitseerimise esimese lugemise. Vene Duumasse pole see eelnõu aga veel jõudnudki," rääkis Paet.

"Küll on "õige atmosfääri soovija" Venemaa ise palju teinud, et suhted läänega, seal hulgas Eestiga oleksid pingelised," märkis Paet. "Näiteks vaid vähe aega pärast Eestiga piirilepete alla kirjutamist annekteeris Venemaa Krimmi. Ja edasist sellest tulenevat lääne ja Vene suhete seisu me teame kõik."

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles tänasel lõppenud aastat kokku võtnud pressikonverentsil, et Moskva ja Tallinna suhete normaliseerimiseks tuleb lõpetada "NATO ja EL-i vedamine arulageda russofoobia suunas".

Lavrov soovitas poliitikutel mitte juhinduda "mingitest konjunktuursetest kaalutlustest ja veelgi enam kaalutlustest, mis peegeldavad hoopis teiste riikide geopoliitilisi huve, mitte oma rahvaste huve".