Paet: Trump kas ei mõista Euroopa Liitu või ei pea seda millekski

Nigel Farage ja Donald Trump Foto: Jonathan Bachman, AFP

Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet ütles, et USA president Donald Trumpi väljaütlemised Euroopa Liidu kohta näitavad, et kõrgelt ta ELi ei hinda. Mis puudutab aga Trumpi väidet, et NATO on aegunud, siis soovitas Paet märgata ka tema sõnavõtu teist osa, kus ta ütles, et NATO on talle väga tähtis.