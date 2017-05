Paet: Reformierakonna koalitsiooni EKRE-ga ei tule enne, kui EKRE Euroopa-meelseks hakkab

Europarlamendi saadik Urmas Paet lükkas sotsiaalmeedias ümber Sven Mikseri samuti sotsiaalmeedias ilmunud jutu sellest, justkui Reformierakond flirdiks EKRE-ga ja mõleks nendega valitsuse moodustamisele.

"Keskerakonna juhitava valitsuse välisminister Sven Mikser on võtnud muretseda, et justkui Reformierakond sooviks minna valitsusse EKREga. Selle suure mure juures tuleks silmas pidada ja meenutada siiski kahte tõsiasja. Esiteks on Mikseri sotsiaaldemokraadid täna valitsuses parteiga, kel on jätkuvalt kehtiv koostöölepe Ühtse Venemaaga ning kelle koalitsiooni kuuluvad parlamendiliikmed poseerivad nelkide ja sinelitega 9. mail ning üritavad Eesti inimestele selgitada kummalist ajalookäsitlust Stalini-Hitleri pakti mõjust Euroopale ja seal hulgas Eestile. Sellesse koalitsiooni minekuks lõhkusid sotsiaaldemokraadid valitsuse Reformierakonna ja IRLiga. See on tänane reaalne olukord," annab Paet vastulöögi.

"Teiseks. Mis puudutab mingit hüpoteetilist juttu Reformierakonna ja EKRE võimalikust koostööst, siis ei ole mingit mõtet ei muretseda ega hämada, sest ennekõike loeb sisu. Reformierakond on Eesti kõige Euroopa-meelsem erakond. Seega, kui EKRE jätaks Eesti Euroopa Liidust lahkumise jutu ja teeks ka paljudel muudel teemadel oma senistes hoiakutes korrektiive, siis võib millestki ehk ka mõtlema hakata," leiab Paet ja liasb, et muidugi tuleks selliste hüpoteetiliste kõneluste sisuline tulemus panna võrdlusse ja konteksti tulemusega, mis on võimalik saavutada teiste erakondadega kõneledes.

"Kui vaadata Soome näidet, siis algselt EKREga sarnane põlissoomlaste partei on sealses valitsuses mõne aasta tegutsenud. Kuigi tõsiasi on see, et tegeliku valitsusvastutusega kokku puutumise järel on see partei ligi poole oma toetusest kaotanud. Ja nii kipub olema kõigi parteidega, kes opositsioonist üritavad justkui lihtsaid lahendusi pakkuda, kuid valitsusse pääsedes saavad aru, et riigi toimimine ja arendamine ei olegi must-valge," võrdleb ta.

"Oluline on siiski, et keskenduda tuleb ennekõike tänase Keskerakonna juhitava koalitsiooni tegemistele nii maksupoliitika rappimisel, säästude kallale minekul kui pronkssõduri juures toimetamisel."