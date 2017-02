Paet: paraku näib, et Trumpi segadust suurendav stiil pole enam kobamine, vaid nii jääbki. Ja see teeb kogu maailma elu keeruliseks

Paraku näib, et Donald Trumpi segadust suurendav stiil pole enam presidendiameti algusaja kobamine, vaid nii jääbki, kommenteeris eurosaadik Urmas Paet Trumpi järjekordset eksitavat esinemist.

Nimelt jättis Trump laupäeval kampaaniaüritusel Floridas mulje, justkui oleks Rootsis reede õhtul toimunud terrorirünnak. Trump rääkis toetajatele julgeolekust ja sissesõidukeelu kehtestamisest moslemiriikide kodanikele. „Me peame oma riiki kaitsma – see on määrava tähtsusega. Vaadake, mis toimub! Me peame oma riiki kaitsma!“ rõhutas ta ja märkis seejärel: „vaadake, mis juhtus Saksamaal! Vaadake, mis juhtus eile õhtul Rootsis! Rootsis! Kes seda usuks? Rootsis!“

Selline eksimine faktidega või siis nn alternatiivsete faktide pidev voog devalveerib kahjuks kõiki sõnumeid, mis Trumpilt ja tema lähikondlastelt tulevad, ütles endine välisminister Paet Delfile. "See viib paraku selleni, et Trumpi ja tema lähikondlaste öeldu tuleb pidevalt üle kontrollida."

Paet märkis, et Trumpi väljaütlemiste tulemusel suureneb segadus nii USA ühiskonnas kui USA partnerite seas. "Mida saab üldse tõsiselt võtta? Milline tviit või väljaütlemine on lihtsalt emotsionaalne lahmimine?"

"Paraku näib, et see Trumpi tõsielusarjades omandatud segadust suurendav stiil pole esimeste presidendi ametisolekupäevade kobamine, vaid nii jääbki," tõdes Paet. "Ja see teeb elu keeruliseks nii ameeriklastel endil kui USA liitlastel laias maailmas."

Lõpetuseks ütles reformierakondlasest eurosaadik, et selle taustal on taas saanud kinnitust, et parlamentaarlsel riigikorral on suuri eeliseid.