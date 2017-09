Paet: EL peab suhetes Indiaga meeles pidama, et seal on jätkuvalt vangistuses 14 Eesti laevakaitsjat

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paeti sõnul peab Euroopa Liit seisma oma kodanike huvide eest ja tagama, et Eesti laevakaitsjad saaksid võimalikult kiiresti vabaks.

Lõppeval nädalal võttis Euroopa Parlament täiskogu istungil vastu resolutsiooni ELi poliitiliste suhete kohta Indiaga. Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet rõhutas parlamendile esitatud seisukohavõtus, et jätkuvalt on 14 Eesti laevakaitsjat Indias vangis ning edasiminekut olukorra lahendamiseks India poolt ei ole.

Paet ütles, et ELi ja India vaheline partnerlus peab põhinema ühistel väärtustel nagu demokraatia ja inimõiguste austamine. "Ei saa mööda vaadata väga olulisest murekohast suhetes Indiaga. Nimelt on juba peaaegu neli aastat Indias vangis 14 Eesti ja 6 Briti laevakaitsjat ja edasiminekut ei paista," ütles Paet. "Tamil Nadu kohus on viimased kümme kuud edasi lükanud kohtuistungit lõpliku kohtuotsuse teatamiseks. India seadusi ja kohtusüsteemi austades on siiski oluline, et India austaks ka õigust kohtupidamisele mõistliku aja jooksul. Eriti välismaalaste puhul, kes juba ligi 4 aastat kodust eemal Indias oma saatust ootavad," lisas ta.

Paeti sõnul peab laevakaitsjate lahendamata küsimus olema järjepidevalt ELi ja India vahelises suhtluses päevakorras niikaua kuni see on lahendatud. "Järgmine võimalus selleks on EL-India inimõiguste dialoogi raames ja EL-India tippkohtumisel," ütles Paet. "Seega, kuigi EL-India vahelised suhted on olulised ja nende edendamine mõlema osapoolte huvides, peab meeles pidama, et ELi kohustus on seista oma kodanike huvide eest välismaal ning tagada, et nad võimalikult kiiresti koju oma lähedaste juurde saaksid naasta."