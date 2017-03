Paet: Arktika peab jääma väheste pingetega piirkonnaks

Euroopa Parlament võttis tänasel täiskogu istungil vastu Euroopa Liidu Arktika-poliitika raporti, mille autorid on Urmas Paet koos Soomest pärit saadiku Sirpa Pietikäineniga.

483 Euroopa Parlamendi liiget hääletas raporti poolt, 100 oli vastu ning 37 jäi erapooletuks.

Paet ja Pietikäinen rõhutavad, et Euroopa Liit vajab igakülgset Arktika strateegiat, mis käsitleks teemasid julgeolekust ja energiapoliitikast keskkonnakaitseni.

Paeti sõnul suureneb Arktika piirkonna geopoliitiline tähtsus ning Euroopa Liidul on oluline hakata rohkem tähelepanu pöörama Arktika-suunalisele julgeolekupoliitikale.

"Meie põhieesmärk on hoida Arktika väheste pingetega piirkonnana ning ära tuleb hoida Arktika militariseerimine," ütles Paet. "Uute arengute puhul Arktikas on ka väga oluline jälgida rahvusvahelist õigust. Puudutab see näiteks uusi laevateid, maavarasid või muud."