Pada sõimab katelt? Mölder kutsub Ojasalu tagasi astuma, Ojasalu tuletab meelde Keskerakonna seaduserikkumisi

"Ojasalu peab andma ammendavaid vastuseid, kas ja kuidas töö ühe erakonna heaks võiks mõjutada tema tööd järelevalvekomisjonis - isegi kui igapäevatöö eesmärk, juhtida tähelepanu korruptsioonile, on õilis," tõi Kõva välja.

"Meile teadaolevalt teeb (Ojasalu - toim) juba mõnda aega intsensiivselt koostööd Vabaerakonnaga," nentis Kõva.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna meediajuht Andri Maimets lisas, et suvisel ajal pole sotside fraktsioon koos käinud, aga Ojasalu seotus Vabaerakonnaga ning võimalik huvide konflikt tulevad septembris päevakorda. Ta lisas, et kedagi kuskilt kohe ära kutsuma ei hakata, kuid erakond võib nimetada komisjoni uue esindaja.

Tarand probleemi ei näe

Küsides ERJK aseesimehelt Kaarel Tarandilt, kas on õigustatud üheaegselt ühes erakonnas palgal olemine, teise formaalne esindamine ning lõppeks komisjoni juhtimine, kostis Tarand, et samal ajal ei tohi komisjoni liige töötada vaid riigikogus ja vabariigi valitsuses.

"Komisjoni ülesehitus ongi see, et igaüks teeb seda tööd teise töö kõrvalt, mina näiteks töötan muuseumis" selgitas Tarand. "Erakonnal on suveräänne õigus nimetada liige ja ta tagasi kutsuda, minu arusaama mööda ei pea komisjoni liikmed üksteise kõlbust või mittekõlbust hindama," jätkas ta

"Vabaturul erakonnad ostavad endale teenust, mida nad soovivad, näiteks nad saavad osta Delfisse reklaami, muuhulgas ostetakse ka informatsiooniteenust. Minu asi pole hinnata, millist teenust Vabaerakond on Ojasalu käest ostnud," ütles Tarand.

"Kui nägu ei meeldi, siis see ei ole argument, meie saame arutada rahastamise küsimusi, kui me näeme korruptsioonijuhtumit, siis me edastame teate politseile," lõpetas Tarand.

Ta pakkus võimalust ja ütles, et kui keegi tahab komisjoni juhile umbusaldust avaldada, siis hääletatakse selle üle. Samas lisas ta, et tema umbusaldust avaldada ei plaani.

Ojasalu viskab kinda Keskerakonna aeda

Ojasalu nentis, et ERJK-s töötamiseks ei pea olema erakonna liige ning väljendas arvamust, et tema tööle ei tohiks vähemalt sotsidel etteheiteid olla.

"See on sotsiaaldemokraatide otsustada, kas on vajalik kedagi teist nimetada või sobib neile minu tegevus. Kui sotsid soovivad korruptsiooni väljajuurimist ja erakondade rahastamise tõhusat kontrolli, siis seda on ERJK teinud ja seetõttu pole vajalik ka koosseisu muuta, sest ERJK tegutseb efektiivselt selle nimel, milleks ta ellu kutsuti," kommenteeris Ojasalu.

Möldri heidetud tagasiastumiskindale vastas ta, et komisjoni järgmine koosolek on juba plaaniliselt kokku kutsutud. "Iga liige võib esitada päevakorda ettepanekuid ja komisjon teeb koosolekul otsuse, mida komisjon peab vajalikuks arutada," sõnas ta.

"Keskerakond on korduvalt rikkunud erakonnaseadust ja soovib loomulikult efektiivselt tegutseva ERJK nõrgestamist ja segaduse külvamist. Siin on Mölder otseselt ajamas Keskerakonna asja, sest komisjoni töö osas ta teab väga hästi, et tal pole ühtegi põhjust komisjoni juhtimist kommenteerida," jätkas Ojasalu komisjonikaaslase Tõnis Möldri töö kommenteerimist.

Ojasalu nentis, et kui komisjonis peaks päevakorda kerkima Vabaerakonnaga seotud teema, siis võib konflikt tekkida küll. "Olen öelnud, et taandan ennast, kui teema puudutab mind või on vaja Vabaerakonna suhtes otsus teha," lõpetas Ojasalu.