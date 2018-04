Paberleht ei kao kuhugi: Laupäevaleht LP teeb rekordeid

Sel aastal oma kuuendat sünnipäeva tähistav Laupäevaleht LP on kohalikul meediamaastikul veel noor tegija, ent haarab juba sabast 30 aastat ilmunud väljaannetel.

Selle aasta algus on olnud LP-le muljetavaldavalt edukas. Märtsis tegi leht oma senise ilmumisaja müügirekordi, ületades Eesti Ekspressi üksikmüügi tiraaži ja jõudes järele Ekspress Meedia suurima läbimüügiga väljaandele Maalehele.

LP lugejate ja tellijate arv on tõusnud parimale tasemele mitte ainult jaemüügis, vaid ka veebi kaudu artiklite ostus. Tellijate arvu pidev suurenemine kinnitab, et LP on oma teemadevaliku ja käsitlusviisiga õigel teel: lehelood lähevad inimestele korda ning pakuvad kõneainet kõikvõimalikes vestlusringides.

LP peatoimetaja Ingrid Veidenbergi sõnul on avameelseid, hinge minevaid ja mitmekülgseid lugusid olnud viimase kolme kuu jooksul mitmeid. Laupäevalehe senise ajaloo suurima läbimüügi tegi 3. märtsi LP, kus käsitleti president Kersti Kaljulaidi ja tema abikaasa Georgi-Rene Maksimovski kohtumislugu. Erakordselt hästi võeti lugejate poolt vastu ka eksklusiivintervjuu endise presidendi Toomas Hendrik Ilvesega, mis ilmus 23. veebruaril. Samuti meeldis meie lugejatele mais Eestit Eurovisionil esindava Elina Nechayeva elukaaslase David Pärnametsa pihtimus, kuidas ta oma kallimat teel edule toetab.

„Toome ka edaspidi LP veergudele Eesti elu säravad ja ehedad lood, et lugeja saaks neid nautida ja nende üle mõtiskleda,“ lubab Ingrid Veidenberg. Vaadates LP jätkuvat edulugu, ei saa tõsiselt võtta aeg-ajalt üles kerkivaid kahtlusi selle kohta, et pabermeedia on kohe-kohe väljasuremisohus. LP aina tõusev läbimüüginumber ja kasvav tellijate arv kinnitab hoopis kadedakstegevat elujõulisust ja arengut.