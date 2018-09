Paavsti visiit kiirendab Kaarli kiriku remonttöid

25. septembril toimuv visiit kiirendab mitmeid ammu planeeritud uuendustöid Kaarli kirikus, vahendab ERR Uudised "Aktuaalset kaamerat". Kaarli kiriku peauks on renoveerimiseks suletud ning ka kiriku ümber käib remont.

Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus ütles, et kirikus on kogu aeg vaja midagi parandada ja uuendada. Lõppema hakkab oreli restuareerimine, mis oli suur töö, aga just paavsti külaskäigu tõttu on otsustatud mitmed ammu planeeritud tööd kohe ära teha.

"Siin võib öelda küll, et püha isa tulekuga on väikene seos olemas, et linna muinsuskaitse leidis, et need uksed võiks küll korda teha. Sellesse Tallinna linn loodetavasti ka panustab," ütles Aus.

Kaarli kirikusse tuleb paavst Franciscus 25. septembri hommikul ja tal on Kaarli kirikus oikumeeniline kohtumine noortega.

See on üks visiidi peamistest sündmustest ja ühtlasi on see viimane kohtumine noortega enne katoliku kiriku noorte sinodit, mis toimub oktoobris Roomas.