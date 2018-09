Paavsti visiidi turvalisuse tagamiseks tõhustatakse kontrolli Eesti piirimail

PPA politseikolonelleitnant Ivo Utsar selgitas, et täiendav kontroll Eesti piiri vahetusläheduses on üks paljudest meetmetest, millega tagatakse visiidi turvalisus. „Pöörame tähelepanu sellele, et reisijate valduses ei oleks ohtlikke ega keelatud esemeid. Samuti takistame nende inimeste liikumise, kelle reisi eesmärk on kahtlane või kes võivad kujutada ohtu teistele inimesele, ka avalikule korrale,“ selgitas Utsar.

Ta soovitas inimestele, kes liiguvad 24.-25. septembril Eesti piiriäärsetel aladel, kaasas kanda kehtivat isikut tõendavat dokumenti. Mootorsõidukijuhtidelt oodatakse ka vastava sõiduki dokumentide olemasolu. Kui vajaminevaid dokumente käepärast ei ole, tuleb arvestada suurema ajakuluga, kuni politsei tuvastab dokumendita isiku ning kontrollib tema tausta.

Harilikust enam kontrollitakse ka Tallinna sadama ja lennujaama kaudu Eestisse saabujaid. „Meenutuseks, et politseinikud võivad pistelist reisidokumentide kontrolli teha ka Euroopa Liidu liikmesriikidest saabujate osas. Seega on tarvilik, et igaühel oleks kindlasti käepärast kehtiv reisidokument, milleks on pass või ID-kaart.“

Viimati tõhustas politsei sarnaselt piirikontrolli mullu sügisel, kui Eestis toimusid tippkohtumised seoses Euroopa Liidu eesistumisega.