Paavo Pettai: Keskerakonna ja minu koostöös on episoode, mille üle ma uhke pole

Paavo Pettai sõnas, et tema nõue Keskerakonna vastu tuleneb Arbitraažikohtu otsusest, mille kohaselt jäi teatud osa garantiikirjadega tagatud nõuetest rahuldamata.

"See kohtulahend on Keskerakonnale hästi teada ja ka kõik asjaolud täiesti selged. Seega on Keskerakonna poolt vale väita, et antud nõue tuleb neile üllatusena. Arbitraažikohtus rahuldamata jäänud nõude osas selgitas Arbitraažikohus oma otsuses, kuidas seda nõuet on võimalik maksma panna tavakohtus. Ka see asjaolu on Keskerakonnale väga hästi teada," märkis ta.

"Mina ei pöördunud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni poole, vaid ERJK pöördus minu poole, küsides kirjalikus järelepärimises infot rahuldamata jäänud nõude osas. Selle info ma oma vastustes ka andsin. Seega on pahatahtlik Keskerakonna püüd luua muljet, nagu kasutaksin mina ERJKd rikastumise ja erakonnalt raha välja pressimise eesmärgil. Arbitraažikohtu otsus kinnitas, et Keskerakonnal on kohustusi, mida ei ole ametlikus aruandluses kajastatud. Selle varjamiseks on Keskerakond võtnud positsiooni, et justkui oleks miljonitesse ulatuvate reklaamikampaaniate rahastamine olnud minu isiklik asi," väitis ta.