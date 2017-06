Paavo Nõgene: keelamine pole moes. Lehelapse amet pakub elamust ja tegevust, mitte aja surnuks löömist

Lehelaps Eesti Ekspressi müümas Foto: Tiit Blaat

Tööinspektsioon koostas Ekspress Meediale väärteoprotokolli selle tõttu, et Eesti Ekspressi ja Maalehe ajalehti on suvel müünud alla 12-aastased lapsed. Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene kommenteeris sotsiaalvõrgustikus Facebook, et tööinspektsiooni reaktsioon on vindi ülekeeramine.