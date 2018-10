Paavo Nõgene: jah, Tallink tahab laieneda, mitte paigal tiksuda

Nõgene räägib muu hulgas sellest, miks soomlaste soov Eestisse reisida on vähenenud ja miks Tallink sellest hoolimata Tallinna-Helsingi liinile uue süstiklaeva ostis.

"[Huvi vähenemise] põhjused on erinevad. Ilmselt otsustas osa soomlasi, et nad veedavad imekauni suve kodus ja ei reisinud," ütleb Nõgene.

Miks Tallink siis uue kalli laeva soetas? "Meie vaatame tulevikku. Loodame, et kõik, kes peavad aru saama, ka saavad aru, et tänane olukord ei ole jätkusuutlik ja turismi valdkond on Eesti majandusele ääretult oluline ning Läti-nimeline probleem pööratakse ümber."

Alkoholiaktsiisi teemal: "Mina soovitaksin alkoholi aktsiisimäärade tõstmine tagasi keerata ja see küsimus kaoks ära, osadelt kevadel kandideerivatelt erakondadelt võetaks ära ka nende valimislubadus."

