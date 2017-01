Paavo Nõgene ei kandideeri ERR-i juhatuse esimeheks

Paavo Nõgene Foto: Priit Simson

Paavo Nõgene olnuks üks võimalik tugevaim kandidaat ERR-i juhatuse esimehe kohale, kuid täna teatas ta, et on otsustanud jätkata tööd kantslerina kultuuriministeeriumis. See tähendab, et Nõgene ei kandideeri alanud konkursil.