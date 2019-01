Päästjad soovitavad merejäält eemale hoida: tänagi vajus üks laps vette

Jääl oli olnud kaks last, kellest üks oli tagasi kaldale tulnud, ent teine läbi jää vajunud. Õnneks sai laps tagasi jää peale ning liikus

samuti kaldale. Seal vaatas šokis kannatanu üle kiirabi.

laps hospitaliseerimist ei vajanud ja ta anti emale üle.

Tunnike varem teatati, et Stroomi rannas on jääl kaks last. Merepäästepatrull siis jäält lapsi ei leidnud, küll tuvastati rannas palju inimesi.

Stroomi rannas on praegu jää moodustunud ainult kalda lähedal, kus vesi on madal. Kuigi kalda lähedal on jää moodustumas, on vette sattumise oht suur. Kopli laht on jäävaba. Jää kannab inimest, kui see on vähemalt 10 cm paksune.

Ohtlik on laevateede lähedus - jääd mõjutab laevade tekitatud lainetus.

Jääd nõrgendab ilmastiku kõikumine - temperatuuri kõikumisest tekivad jääs sisepinged, mille tulemusena võivad tekkida mõrad. Ka äärmuslik külmalaine nõrgendab jääd.