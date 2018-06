Päästjad paluvad nädala alguseks uusi vabatahtlikke Vikipalu tulekahju kustutustöödele

Vikipalu metsatulekahju peastaap Foto: Kristjan Järv

Päästjad paluvad jätkuvalt abi Vikipalu metsatulekahju kustutustöödele. Vikipalu metsapõlengu kustutustööd jätkuvad ka uuel nädalal. Ligi 200 hektaril on veel palju tulekoldeid, mis kustutamist vajavad, kuid tulekahju levik on kontrolli all.