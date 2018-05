Päästjad kogunevad Rakveres aktsioonikoolitusele

Täna toimub Rakveres päästeala töötajate aktsioonikoolitus, millega päästjad soovivad rõhutada oma palkade tõstmise vajadust ja taotleda mitmeaastase kollektiivlepingu sõlmimist.

Kuigi siseminister Andres Anvelt lubas aprillis riigieelarve strateegia läbirääkimiste järel, et tulevast aastast tõusevad päästjate töötasud 20% võrra ja täiskohaga töötava päästja brutokuupalk oleks tulevast aastast vähemalt 1000 eurot, peavad päästjad oluliseks veel tulevase palgatõusu kindlustamist mitmeaastase leppega.

Päästjate sõnul on nende palk olnud aastaid peaaegu muutumatu ja on täna ületundideta 808 eurot. See on madalam isegi Läti ja Leedu ametivendade töötasudest.

Päästjad esitasid tänavu talvel tööandjale palganõude, mille peaeesmärk on leppida kokku aeg ja viis, kuidas jõuda päästjapalkadega Eesti keskmisele järele.

Tööandjale esitatud taotluse kohaselt peaksid päästjate palgad jõudma Eesti keskmisele järele aastaks 2022.

Päästjad viivad aktsioonikoolitused läbi neljas Eesti linnas. Nad õpivad aktsioonivõime tõstmise kõrval uute liikmete organiseerimist.