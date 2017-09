PÄÄSTETEENISTUSE AUMÄRK | Discgolfi mänginud mehed päästsid koerale järvejääle appi läinud ning läbi vee vajunud naise

Tänasel päästeteenistuse aumärkide jagamisel autasustati lisaks professionaalsetele päästjatele ka nelja meest, kes päästsid Tõrvas Vanamõisa järve jäält oma koera päästma tõtanud ja läbi jää vajunud naise.

Selle aasta esimesel aprillil jooksis ühe naisterahva koer mänguhoos Vanamõisa järve jääle. Neiu läks jäält oma koera ära tooma, kuid vajus läbi jää. Appihüüdeid kuulsid lähedal discgolfi mänginud Gevo ja Sander ning 100 meetrit õnnetuspaigast eemal olnud Ülo.

Ülo jooksis koju, et tuua köis, millega läbi jää vajunud tütarlaps veekogust välja aidata ning kutsus samal ajal appi Aivo, kes järve äärde sõitis. Sander, Aivo ja Gevo helistasid häirekeskusesse, püüdsid tütarlast rahustada ning hakkasid oma riietest ketti tegema, et tütarlaps jääaugust välja tõmmata. Paraku riietest valmistatud kett abivajajani ei ulatunud.

Õnneks jõudis sündmuspaigale tagasi Ülo, kes oli kaasa võtnud piisava pikkusega köie. Ülo juhendamisel heideti mitme katse järel köis kanntanuni, kellel jätkus veel jõudu, et sellest kinni haarata. Mehed tõmbasid neiu veest välja ja andsid enne kiirabi tulekut talle esmaabi. Õnnetusest pääses elusa ja tervena ka järve jääle jooksnud koer.

Aivo Vaiksoo, Gevo Golding, Sander Jaani ning Ülo Lepik said kõik elupäästja medali III klassi autasu.

Täna andsid siseminister Andres Anvelt ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu üle päästeteenistuse aumärgid. Päästeteenistuse aumärkide pidulikul üleandmisel KUMU auditooriumis tunnustati nii Päästeameti töötajaid kui Eesti elanikke, kes on andnud märkimisväärse panuse päästevaldkonna arendamiseks ja kes on näidanud üles erakordset vaprust inimeste elu ja vara päästmisel. Seekordsete elupäästjate hulgas on teiste seas Päästeametis töötavad isa ja poeg, kes üheskoos aitasid põlevast majast välja kaks perekonda.

Ühtekokku tunnustati 89 inimest. Omistati 64 aumärki: 3 Päästeteenistuse Kuldristi, 3 Päästeteenistuse Hõberisti, 28 Päästeteenistuse medalit ja 30 Elupäästja medalit. Lisaks peadirektori tänukirjad ja hinnalised kingitused päästeametnikele ja koostööpartneritele.