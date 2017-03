Päästeteenistuse aumärgi pälvis 54 inimest

Siseminister Andres Anvelt ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu andsid täna üle päästeenistuse aumärgid, millega autasustatakse päästetöötajaid, samuti teisi Eesti kodanikke vapruse eest inimeste ja vara päästmisel ning silmapaistvate teenete eest päästetööde korraldamisel, tegemisel ja päästeteenistuse arendamisel.

"Päästja töö on raske nii vaimselt kui ka füüsiliselt ja vahel ka eluohtlik, see on teistsugune ja seda on rohkem kui kasvõi kolm aastat tagasi. Tänased päästjad käivad lisaks päästesündmustele pea sama palju ennetamas ehk kodunõustamisi tegemas," ütles päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Seda rasket tööd peab aga ka ühiskond väärtustama, mistõttu on päästeamet esitanud riigieelarve strateegia koostajatele taotluse päästjate palga tõstmiseks vähemalt 1000 eurole. "Täna on päästjad siseturvalisuse valdkonna madalaimal palgatasemel. Väärtustamaks seda rasket tööd, on päästjatel õigustatud ootus ühiskonnale palgatõusuks," sõnas Tammearu.

Kokku anti 54 aumärki: üks Suur Kuldrist, kolm Hõberisti, 35 Päästeteenistuse medalit ja 15 Elupäästja medalit. Lisaks kolm Missioonimedalit, peadirektori tänukirjad ning siseministeeriumi tänukirjad ja hinnalised kingitused. Ühtekokku tunnustati 78 inimest.

TUNNUSTUSE SAAJAD

Päästeteenistuse Suur Kuldrist:

Leedu Tuletõrje- ja Päästeameti endine peadirektor Remigijus Baniulis

Päästeteenistuse Hõberist:

1. Sisekaitseakadeemia Päästekolledži kriisireguleerimise õppetooli assistent Andre Tammik

2. Sisekaitseakadeemia Päästekolledži kriisireguleerimise õppetooli lektor Stella Polikarpus

3. Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Leho Lõiv

Päästeteenistuse Medal:

1. Kaitsepolitseiameti büroojuht Alar Savipõld

2. Kaitsepolitseiameti politseileitnant Indrek Tibar

3. Eesti Kaitseväe kolonelleitnant Raul Kütt

4. Siseministeeriumi Pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik Mari Tikan

5. Pajusi vallavanem Reet Alev

6. Suure-Jaani vallavanem Tõnu Aavasalu

7. Politsei ja Piirivalveameti Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse noorsoopolitseinik Aleksei Osokin

Päästeameti töötajaid:

1. Õigusosakonna ekspert hangete alal Kristi Orn

2. Demineerimiskeskuse planeerimise ja valmisoleku talituse juhataja Marlen Jalast

3. Ohutusjärelevalve osakonna peaspetsialist Raido Jalas

4. Haldusosakonna logistikatalituse juhataja Mait Soolepp

5. Haldusosakonna logistikatalituse vanemspetsialist Lumme Laas

6. Personali ja asjaajamise osakonna personaliarvestuse ja asjaajamise talituse juhataja Marvi Roosaar

7. Ennetustöö osakonna nõunik Natalja Lebedeva

8. Ennetustöö osakonna ekspert Kairet Kõljalg

9. Põhja päästekeskuse valmisolekubüroo peaspetsialist Aare Kasvandik

10. Põhja päästekeskuse valmisolekubüroo peaspetsialist Jelizaveta Nikolajeva

11. Põhja päästekeskuse valmisolekubüroo peaspetsialist Krista Jaamul

12. Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Pille Pluumo

13. Lõuna päästekeskuse Annelinna päästekomando päästja Aleksandr Keerd

14. Lõuna päästekeskuse Võru päästekomando meeskonnavanem Kuldar Purge

15. Lõuna päästekeskuse Põltsamaa päästekomando meeskonnavanem Urmas Ojala

16. Lõuna päästekeskuse Tõrva päästekomando pealik Alor Kasepõld

17. Lõuna päästekeskuse Suure-Jaani komando päästja Agu Haidak

18. Lõuna päästekeskuse Mustla komando päästja Aivo Jaanimägi

19. Lõuna päästekeskuse Viljandi päästekomando päästja Heino Linder

20. Lõuna päästekeskuse Tartu päästekomando meeskonnavanem Marek Kutsar

21. Lõuna päästekeskuse Elva päästekomando päästja Toomas Kütt

22. Lääne päästekeskuse Läänemaa päästepiirkonna operatiivkorrapidaja Hannes Kliss

23. Lääne päästekeskuse Lihula päästekomando meeskonnavanem Kalev Pea

24. Lääne päästekeskuse Kuressaare päästekomando päästja Kunnar Kuris

25. Lääne päästekeskuse Rapla Päästepiirkonna peaspetsialist Tanel Vahter

26. Lääne päästekeskuse Rapla päästekomando pealik Tauno Sau

27. Ida päästekeskuse Narva päästekomando pealik Jarmo Juhanson

28. Ida päästekeskuse Rakvere päästekomando päästja Hindrek Veidenberg

Elupäästja II klassi Medal (1) ja Elupäästja III klassi Medal:

1. Õpilane Dmitri Tsarinnõi III kl

2. Eraisik Siim Svetlov III kl

3. Eraisik Kirill Ivanov III kl

4. Eraisik Jaanus Akkuratov III kl

5. Eraisikud Georg Vann III kl ja Märt Leesment III kl

6. Põhja päästekeskuse Lasnamäe päästekomando päästjad Kalle Sild II klassi medal ja Pavel Kulikov III klassi medal

7. Põhja päästekeskuse Lasnamäe päästekomando päästjad Artur Minajev III kl ja Ragnar Eirand III kl

8. Lõuna päästekeskuse Jõgeva Päästekomando päästjad Erki Juht III kl ja Rauno Juht III kl

9. Lõuna päästekeskuse Annelinna päästekomando päästja Kristjan Rohelpuu III kl

10. Ida päästekeskuse Narva-Jõesuu päästekomando meeskonnavanem Rait Johannes III kl ja päästja Roman Kulikov III kl

Missioonimedal:

1. Erakorralise meditsiini arst Maris Filippov

2. Erakorralise meditsiini õde Kristo Peetris

3. Demineerimiskeskuse Lääne-Eesti pommigrupi demineerija Rauno Kurvits

Siseministeeriumi tänukirja ja hinnalise kingitusega tunnustatakse:

1. Päästeameti haldusosakonna varade talituse peaspetsialist Herje Tamm

2. Päästeameti demineerimiskeskuse Põhja-Eesti pommigrupi vanemdemineerija Vahur Allas

3. Päästeameti demineerimiskeskus Põhja-Eesti pommigrupi juhtivdemineerija Vladimir Zabellevitš

4. Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja Margo Tammepõld

Siseministeeriumi tänukirjaga tunnustatakse:

1. MTÜ Purtse Vabatahtlik Pääste juhatuse liige/vabatahtlik päästja Andrus Kütt

2. Päästeameti demineerimiskeskuse Põhja-Eesti pommigrupi vanemdemineerija Kaur Sulepi

3. Päästeameti demineerimiskeskuse Põhja-Eesti pommigrupi juhtivdemineerija Knut Hanga

4. Päästeameti demineerimiskeskuse Põhja-Eesti pommigrupi vanemdemineerija Roland Esko

5. Päästeameti Põhja päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist Galina Ozdoba

6. Päästeameti Põhja päästekeskuse ennetusbüroo nõunik Mait Lillemaa

Päästeameti peadirektori tänukirja ja hinnalise meenega tunnustatakse:

1. Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo juhataja Dora Kukk

2. Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Vastseliina päästekomando meeskonnavanem Reeno Sikk

3. Päästeameti Ida päästekeskuse ennetusbüroo vanemspetsialist Ave Toomel

Päästeameti peadirektori tänukirjaga tunnustatakse:

1. Endine Päästeameti Personali ja asjaajamise osakonna personaliarenduse talituse ekspert Teele Päivalill

2. Päästeameti Personali ja asjaajamise osakonna personaliarvestuse ja ajaajamise talituse vanemspetsialist Jana Rekkand

3. Sisekaitseakadeemia

4. Päästeameti Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Kristian Sirp

5. Päästeameti Põhja päästekeskuse Lilleküla päästekomando rühmapealik Tarmo Hiiesalu

6. Päästeameti Lääne päästekeskuse Paide korrapidamisgrupi vanemoperatiivkorrapidaja Pavel Ivanov

7. Päästeameti Ida päästekeskuse Jõhvi korrapidamisgrupi vanemoperatiivkorrapidaja Madis Moor

8. Sisekaitseakadeemia Päästekolledži direktori asetäitja Vadim Ivanov