Päästeliidu juht: riiklik päästeteenus on liialt aeglane

Päästeliit on sama meelt päästeameti peadirektori Kuno Tammearuga, et vabatahtlike päästjate valmisolekut peab parandama ja nendesse rohkem panustama.

Päästeliidu juhatuse esimees Kaido Taberland: "Riikliku päästeteenuse kättesaadavus on üldiselt hea, kuid liialt aeglane 121 000 maapiirkonnas elava Eesti inimese jaoks. Just seal tulevad appi vabatahtlikud päästjad, keda on praegu 119 komandos pea 2000," ütles Taberland. "Praegugi reageerime ligi veerandile kõikidest väljakutsetest maapiirkondades ja merel oleme enamasti juba esmareageerijad. Lisaks on vabatahtlikud iga aasta teinud mitmeid tuhandeid tunde ennetustööd," lisas ta.

Eestis, nagu mujalgi Euroopas on tavaks saamas, et koostöös riigiga on ka vabatahtlikel järjest suurem panus siseturvalisuse tagamisel. Eesti puhul paistab silma, et vabatahtlike rahastamine ennetustöö tegemiseks ja ühingute valmisoleku hoidmiseks ei ole piisav. "Jätkusuutlik päästeala vabatahtlike eelarve aastas on 4,54 miljonit eurot, mis on 38 000 eurot ühe vabatahtliku päästekomando toimimiseks aastas. Lisavajadus aastateks 2020–2023 on 12 608 000 eurot," sõnas Taberland.

Vabatahtlike katusorganisatsiooni sponsorlus- ja partnerlussuhete juht Joanna Lennard kinnitas, et Päästeliit ei looda vabatahtlike võimekuse tõstmisel vaid riigi abile, vaid soovib juurutada Euroopaski levinud tava, kus vabatahtlikku päästet toetavad ennekõike inimesed ja ettevõtted annetustega ning kohalikud kogukonnad ja omavalitsused. "Täiendava rahalise toe abil saame märksa tulemuslikumalt vähendada õnnetuste arvu, päästa senisest enam vara ja inimelusid."